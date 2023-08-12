Харків’янка ошукала банк: жінці загрожує 5 років тюрми

У Харкові шахрайка за допомогою підроблених документів незаконно отримала кредит в банку.

«Зловмисниця звернулася до банківської установи задля укладання кредитного договору. Громадянка заздалегідь підробила довідку про доходи та незаконно отримала кошти в сумі 7 тисяч гривень», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

42-річній жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їй загрожує до 5 років тюрми.