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Харків’янка ошукала банк: жінці загрожує 5 років тюрми

Суспільство 14:51   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янка ошукала банк: жінці загрожує 5 років тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові шахрайка за допомогою підроблених документів незаконно отримала кредит в банку.

«Зловмисниця звернулася до банківської установи задля укладання кредитного договору. Громадянка заздалегідь підробила довідку про доходи та незаконно отримала кошти в сумі 7 тисяч гривень», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

42-річній жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їй загрожує до 5 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові шахрайка за допомогою підроблених документів незаконно отримала кредит в банку.".