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Еще больше сотни человек эвакуировали с «горячей» Купянщины — Синегубов

Общество 11:21   13.08.2023
Елена Нагорная
Еще больше сотни человек эвакуировали с «горячей» Купянщины — Синегубов Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В течение суток из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 жителей, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего, по его словам, с 9 августа на более безопасные территории вывезли 204 человека, из них 71 ребенка.

«Все эвакуированные получают необходимую помощь: бесплатное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций», — подчеркивает Синегубов.

Напомним, что обязательная эвакуация была объявлена в 37 населенных пунктах Купянского района 9 августа. Всего с Купянщины могут вывезти около 12 тысяч жителей. 11 августа Синегубов рассказал, что рассматривается вопрос о принудительной эвакуации детей из Купянска и близлежащих населенных пунктов. Речь идет об около 800 несовершеннолетних, а кроме этого их семьях. Соответствующее решение должен принять Совет обороны области.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 жителей, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".