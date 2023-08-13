Еще больше сотни человек эвакуировали с «горячей» Купянщины — Синегубов
В течение суток из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 жителей, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего, по его словам, с 9 августа на более безопасные территории вывезли 204 человека, из них 71 ребенка.
«Все эвакуированные получают необходимую помощь: бесплатное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций», — подчеркивает Синегубов.
Напомним, что обязательная эвакуация была объявлена в 37 населенных пунктах Купянского района 9 августа. Всего с Купянщины могут вывезти около 12 тысяч жителей. 11 августа Синегубов рассказал, что рассматривается вопрос о принудительной эвакуации детей из Купянска и близлежащих населенных пунктов. Речь идет об около 800 несовершеннолетних, а кроме этого их семьях. Соответствующее решение должен принять Совет обороны области.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 жителей, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".