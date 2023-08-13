Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов

Протягом доби з Куп’янського району Харківської області евакуювали 111 мешканців, з них 36 дітей та четверо людей з інвалідністю, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом, за його словами, з 9 серпня на безпечніші території вивезли 204 особи, з них 71 дитину.

“Усі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій“, – наголошує Синєгубов.

Нагадаємо, що обов’язкова евакуація була оголошена в 37 населених пунктах Куп’янського району 9 серпня. Загалом із Куп’янщини можуть вивезти близько 12 тисяч мешканців. 11 серпня Синєгубов розповів, що зараз розглядається питання щодо примусової евакуації дітей із Куп’янська та прилеглих населених пунктів. Йдеться про близько 800 неповнолітніх, а крім цього їхні сім’ї. Відповідне рішення має ухвалити Рада оборони області.