Оккупанты обстреляли село под Купянском: мужчина в тяжелом состоянии
51-летний мужчина пострадал в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района около 13 часов 13 августа, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
С осколочными ранениями пострадавшего госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое, пишет Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний мужчина пострадал в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района около 13 часов 13 августа, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".