Окупанти обстріляли село під Куп’янськом: чоловік у важкому стані
51-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району близько 13 години 13 серпня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
З осколковими пораненнями потерпілого ушпиталили. Його стан медики оцінюють як важкий, пише Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 13:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району близько 13 години 13 серпня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".