Химическое оружие на Купянском направлении на Харьковщине применяют россияне

На Купянском направлении россияне штурмуют позиции, которые они потеряли прошлой осенью. , Как именно пытаются прорваться россияне, чем ситуация на фронте отличается от картинки в телевизоре, сколько часов уходит на эвакуацию раненых, рассказывает «Следствие.Инфо».

Подразделение «Волки да Винчи» защищает Харьковщину и называет себя «Пожарный батальон», поскольку каждый раз подхватывает самые тяжелые направления на фронте.

«ВСУ бросили основные усилия на Запорожское направление. Множество подразделений мы накопили в районе Бахмута. И этим решил воспользоваться враг – накопил силы на Купянском направлении и в направлении Боровой и пытается здесь совершить контратаку. Характер действий у них следующий: россияне проводят аэроразведку, насыпают артиллерии и постоянно, по много раз в день, применяют газ. И потом эта одноразовая пехота пытается сюда зайти», — объясняет командир роты «Гонор» Сергей «Филя» Филимонов.

«Мы впервые столкнулись с тем, что у нас отравленые химическими веществами. У бойцов есть респираторы, противогазы, но это не решает ситуации на позициях, когда (русские – прим. ред.) применяют запрещенное оружие. Бойцы жалуются, что режет глаза, тяжело дышать. Уже когда мы их достали и прошел день, бойцы жалуются на мятный привкус во рту, одышку и что все равно режет глаза», — рассказала руководительница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова.

«Пожарным батальоном» подразделение называют потому, что у него высокий уровень подготовки, а в бою – высокий уровень мотивации, говорит Сергей «Филя» Филимонов.

«Мы никогда не отказываемся, часто нет времени, чтобы спланировать и сделать лучше. Когда нужно спасать – нужно спасать. Здесь достаточно активно наступают, я могу сравнить это наступление с тем, что мы видели под Бахмутом», — отмечает Сергей Фили Филимонов.

«У нас есть пулевые ранения, есть осколочные ранения, есть погибшие от артиллерии, которых мы не можем унести, потому что это полностью разорванное тело. И это все на одном участке фронта, на одной позиции», – рассказывает руководитель медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова.

«Умирают лучшие, и мы, батальон «Волки да Винчи» понесли здесь очень тяжелые потери, потому что погибли очень хорошие бойцы. Но следует отметить, что своими жизнями ребята сдержали продвижение врага. Конкретно мои бойцы «Жека» и «Тихий» попали в засаду, у них было стрелковое сражение, и они погибли. Тела их не удалось пока унести», — сообщил Сергей «Филя» Филимонов.

«Есть трудности с логистикой. Сейчас активны боевые действия, у нас постоянно увеличивалось количество раненых и 8 часов не было возможности провести эвакуацию. Мы сейчас занимаемся очень часто телемедициной: когда я понимаю, что эвакуация невозможна в течение часа-двух, я начинаю выходить на бойцов рядом с раненым», — говорит Михайлова.

Так медик отдаленно может понять состояние раненого и посоветовать, что именно сделать, чтобы облегчить ситуацию или направить, как оказать помощь.

«Нас очень выбесила история отчета Анны Маляр, что у нас все классно во фронтовой медицине, что у нас придерживается «золотого часа» (эвакуации – прим. ред.). Это может она о тех 8 часов? Можем ли мы этим гордиться? Нет, не можем. Можем ли мы что-нибудь изменить? Мы можем ее сократить до 2-3 часов, но час эвакуации мы не можем обеспечить. У нас все плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки. И мы с этим пытаемся бороться, но кроме этого у нас есть главный враг, россияне, раненые, есть наша основная работа», — подчеркивает Алина Михайлова.

«Мы сейчас живем в Харьковской области на тех улицах, на тех домах, которые мы освбождали лично осенью прошлого года. Россияне 100% не оставят идею наступления, у них 100% стоит задача взять Купянск – это из разговоров с пленными, это задачи, которые перед ним ставят. У ВСУ есть возможность их остановить и даже откинуть назад. Мы держимся за счет мотивации. Во всем остальном – давайте будем честными, будь у нас баллистические ракеты, такое количество дронов и танков, количество людей, большое количество денег, что они тратят на всю эту историю, флот был бы, тогда бы у нас был хотя бы паритет и мы могли бы говорить, что мы выиграем», — честно говорит Сергей «Филя» Филимонов.

«У нас очень удивительная для меня информационная политика тотальной победы. Это конечно хорошо, потому что никто не хочет никого разочаровывать реальностью, которая сегодня есть, а реальность совершенно другая. Но мы таким образом расслабляем гражданских, потому что когда говоришь: «Так когда вы в армию, когда вы поменяете погибших здесь, раненых? Кто-то должен стать за них!» Это победные истории деморализуют нас, военных, потому что когда ты читаешь, то думаешь, что или ты на каком-то другом фронте, или это никого не касается и на меня всем чихать. А люди эти новости очень расслабляют, они уже думают, что следующим летом будут купаться в Крыму. Хорошо, только ты для этого должен что-то сделать», — отмечает Алина Михайлова.