Противника на Купянском направлении не ждет «неспешная прогулка» — Машовец

С украинской стороны здесь (на Купянском направлении — Ред.) развернут целый ряд достаточно опытных и закаленных частей и соединений. Конечно, уточнять, какие именно и где именно, я не буду, но подчеркну… Противника здесь не ждет «неспешная прогулка с приятным сюрпризом в конце». Скорее, наоборот…