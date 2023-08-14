Противника на Купянском направлении не ждет «неспешная прогулка» — Машовец
С украинской стороны здесь (на Купянском направлении — Ред.) развернут целый ряд достаточно опытных и закаленных частей и соединений. Конечно, уточнять, какие именно и где именно, я не буду, но подчеркну… Противника здесь не ждет «неспешная прогулка с приятным сюрпризом в конце». Скорее, наоборот…
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:58;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С украинской стороны здесь (на Купянском направлении — Ред.) развернут целый ряд достаточно опытных и закаленных частей и соединений. Конечно,…".