Противника на Куп’янському напрямку не чекає “неспішна прогулянка” – Машовець
З українського боку тут (на Куп’янському напрямку – Ред.) розгорнута ціла низка досить досвідчених та загартованих частин та з’єднань. Звичайно, уточнювати, які саме та де саме, я не буду, але підкреслю… Противника тут не чекає “повільна прогулянка з приємним сюрпризом наприкінці”. Скоріше навпаки…
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:58;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "З українського боку тут (на Куп’янському напрямку – Ред.) розгорнута ціла низка досить досвідчених та загартованих частин та з’єднань. Звичайно,…".