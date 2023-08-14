Противника на Куп’янському напрямку не чекає “неспішна прогулянка” – Машовець

З українського боку тут (на Куп’янському напрямку – Ред.) розгорнута ціла низка досить досвідчених та загартованих частин та з’єднань. Звичайно, уточнювати, які саме та де саме, я не буду, але підкреслю… Противника тут не чекає “повільна прогулянка з приємним сюрпризом наприкінці”. Скоріше навпаки…