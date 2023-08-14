Хімічну зброю на Куп’янському напрямку на Харківщині застосовують росіяни

На Куп’янському напрямку росіяни штурмують позиції, які вони втратили минулої осені. Як саме намагаються прорватися росіяни, чим ситуація на фронті відрізняється від картинки в телевізорі, скільки годин іде на евакуацію поранених, розповідає «Слідство.Інфо».

Підрозділ «Вовки да Вінчі» захищає Харківщину та називає себе «Пожежний батальйон», оскільки щоразу підхоплює найважчі напрямки на фронті.

«ЗСУ кинули основні зусилля на Запорізький напрямок. Велику кількість підрозділів ми накопичили в районі Бахмута. І цим вирішив скористатися ворог – накопичив сили на Куп’янському напрямку і в напрямку Борової і пробує тут зробити контратаку. Характер дій у них наступний: росіяни проводять аеророзвідку, насипають артилерію і постійно по багато разів на день вони застосовують газ. І потім ця одноразова піхота намагається сюди зайти», – пояснює командир роти «Гонор» Сергій «Філя» Філімонов.

«Ми вперше зіткнулися з тим, що у нас є отруєні хімічними речовинами. У бійців є респіратори, протигази, але це не вирішує ситуації на позиціях, що (росіяни – прим. ред.) застосовують заборонену зброю. Бійці жаліються, що ріже очі, важко дихати. Вже коли ми їх дістали і прошов день, бійці жаліються на м’ятний присмак у роті, задишку і що все одно ріже очі», – розповіла керівниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова.

«Пожежним батальйоном» підрозділ називають через те, що у нього високий рівень підготовки, а у бійці – високий рівень мотивації, каже Сергій «Філя» Філімонов.

«Ми ніколи не відмовляємося, часто не маємо багато часу, щоб спланувати і зробити краще. Коли треба рятувати – треба рятувати. Тут досить активно наступають, я можу порівняти цей наступ із тим, що ми бачили під Бахмутом», – зазначає Сергій «Філя» Філімонов.

«У нас є кульові порання, є уламкові поранення, є загиблі від артилерії, яких ми не можемо забрати, бо це повністю розірване тіло. І це все на одній ділянці фронту, на одній позиції», – розповідає керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова.

«Помирають найкращі, і ми, батальйон «Вовки да Вінчі» понесли тут дуже важкі втрати, бо загинули дуже хороші бійці. Але варто зазначити, що своїми життями хлопці стримали просування ворога. Конкретно мої бійці «Жека» і «Тихий» попали в засідку, в них був стрілковий бій, і вони загинули. Тіла їхні не вдалося поки забрати», – повідомив Сергій «Філя» Філімонов.

«Є труднощі з логістикою. Зараз активні бойові дії, у нас постійно збільшувалася кількість поранених, і 8 годин не було можливості провести евакуацію. Ми зараз займаємося дуже часто телемедициною: коли я розумію, що евакуація неможлива протягом години-двох, я починаю виходити на бійців, які поряд з пораненим», – каже Михайлова.

Так медикиня віддалено може зрозуміти стан пореного і порадити, що саме зробити, аби полегшити ситуацію чи скерувати, як надати допомогу.

«Нас дуже вибісила історія звіту Ганни Маляр, що в нас все класно в фронтовій медицині, що у нас дотримується «золота година» (евакуації – прим. ред.). Це може вона про ті 8 годин? Чи можемо ми цим пишатися? Ні, не можемо. Чи можемо ми щось змінити? Ми можемо її скороти до 2-3 годин, але годину евакуації ми не можемо забезпечити. У нас все погано в фронтовій медицині, вона тримається всупереч. І ми з цим намагаємося боротися, але окрім цього в нас є головний ворог, росіяни, є поранені, є наша основна робота», – підкреслює Аліна Михайлова.

«Ми зараз живемо на Харківщині на тих вулицях, на тих будинках, які ми звільняли особисто восени минулого року. Росіяни 100% не полишать ідею наступу, у них 100% стоїть завдання взяти Куп’янськ – це з розмов з полоненими, це задачі, які перед ним ставлять. У ЗСУ є можливість їх зупинити і навіть відкинути назад. Ми тримаємося за рахунок мотивації. В усьому іншому – давайте будемо чесними, якби в нас були балістичні ракети, така кількість дронів і танків, кількість людей, велика кількість грошей, що вони витрачають на всю цю історію, флот був би, тоді б у нас був би хоча б паритет і ми могли б говорити, що ми виграємо», – чесно каже Сергій «Філя» Філімонов.

«У нас дуже дивна для мене інформаційна політика тотальної перемоги. Це звичайно добре, бо ніхто не хоче нікого розчаровувати реальністю, яка сьогодні є, а реальність – абсолютно інша. Але ми таким чином розслабляємо цивільних, бо коли говориш: «То коли ви в армію, коли ви поміняєте тих, хто тут загинув, поранених? Хтось же має стати за них!» Це переможні історії деморалізують нас, військових, бо коли ти читаєш, то думаєш, що або ти на якомусь іншому фронті, або це нікого не стосується і на мене всім чхати. А людей ці новини дуже розслабляють, вони вже думають, що наступного літа будуть купатися в Криму. Добре, тільки ти для цього маєш щось зробити», – наголошує Аліна Михайлова.