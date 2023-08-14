Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский, который 14 августа находился в Донецкой области и посещал штабы боевых бригад, вручил государственные награды военным харьковской 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.
«Посетил 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения воины бригады защищают наше государство в составе ОСГВ «Хортица» на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях», — написал Зеленский в Telegram.
Видео: Владимир Зеленский
Президент также побывал в основном командном пункте оперативно-тактической группировки «Соледар», где вручил государственные награды военным, отличившимся в боях на Бахмутском направлении, говорится на сайте главы государства. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, бойцы были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.
На Facebook-странице 92-й ОМБр опубликовали фото военных, которые получили награды.
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр Юрий Федоренко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Фото: 92-я ОМБр
Читайте также: На коротком отрезке на Харьковщине враг за 8 дней потерял 6 танков – Федоренко
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 23:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский, который 14 августа находился в Донецкой области и посещал штабы боевых бригад, вручил государственные награды военным харьковской 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.".