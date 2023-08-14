Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский, который 14 августа находился в Донецкой области и посещал штабы боевых бригад, вручил государственные награды военным харьковской 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Посетил 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения воины бригады защищают наше государство в составе ОСГВ «Хортица» на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях», — написал Зеленский в Telegram.

Видео: Владимир Зеленский

Президент также побывал в основном командном пункте оперативно-тактической группировки «Соледар», где вручил государственные награды военным, отличившимся в боях на Бахмутском направлении, говорится на сайте главы государства. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, бойцы были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

На Facebook-странице 92-й ОМБр опубликовали фото военных, которые получили награды.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр Юрий Федоренко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.



Фото: 92-я ОМБр