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Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов

Общество 23:57   14.08.2023
Елена Нагорная
Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов Фото: Юрий Федоренко

Президент Украины Владимир Зеленский, который 14 августа находился в Донецкой области и посещал штабы боевых бригад, вручил государственные награды военным харьковской 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Посетил 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения воины бригады защищают наше государство в составе ОСГВ «Хортица» на Харьковском, Изюмском, Купянском, Бахмутском направлениях», — написал Зеленский в Telegram.

Видео: Владимир Зеленский

Президент также побывал в основном командном пункте оперативно-тактической группировки «Соледар», где вручил государственные награды военным, отличившимся в боях на Бахмутском направлении, говорится на сайте главы государства. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, бойцы были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

На Facebook-странице 92-й ОМБр опубликовали фото военных, которые получили награды.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр Юрий Федоренко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.


Фото: 92-я ОМБр

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 23:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский, который 14 августа находился в Донецкой области и посещал штабы боевых бригад, вручил государственные награды военным харьковской 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.".