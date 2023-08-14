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Зеленський відвідав харківську 92 ОМБр, нагородив “Ахіллеса” та інших бійців

Суспільство 23:57   14.08.2023
Олена Нагорна
Зеленський відвідав харківську 92 ОМБр, нагородив “Ахіллеса” та інших бійців

Президент України Володимир Зеленський, який 14 серпня перебував у Донецькій області та відвідував штаби бойових бригад, вручив державні нагороди військовим харківської 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

“Відвідав 92-гу окрему механізовану бригаду імені кошового отамана Івана Сірка. Від початку повномасштабного вторгнення воїни бригади захищають нашу державу у складі ОСУВ “Хортиця” на Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Бахмутському напрямках”, – написав Зеленський у телеграмі.

Відео: Володимир Зеленський

Президент також побував в основному командному пункті оперативно-тактичного угрупування “Соледар”, де вручив державні нагороди військовим, які відзначилися у боях на Бахмутському напрямку, йдеться на сайті глави держави. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів.

На фейсбук-сторінці 92-ї ОМБр опублікували фото військових, які отримали нагороди.

Командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр Юрія Федоренка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.


Фото: 92-га ОМБр

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 23:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський, який 14 серпня перебував у Донецькій області та відвідував штаби бойових бригад, вручив державні нагороди військовим харківської 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.".