Зеленський відвідав харківську 92 ОМБр, нагородив “Ахіллеса” та інших бійців
Президент України Володимир Зеленський, який 14 серпня перебував у Донецькій області та відвідував штаби бойових бригад, вручив державні нагороди військовим харківської 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
“Відвідав 92-гу окрему механізовану бригаду імені кошового отамана Івана Сірка. Від початку повномасштабного вторгнення воїни бригади захищають нашу державу у складі ОСУВ “Хортиця” на Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Бахмутському напрямках”, – написав Зеленський у телеграмі.
Відео: Володимир Зеленський
Президент також побував в основному командному пункті оперативно-тактичного угрупування “Соледар”, де вручив державні нагороди військовим, які відзначилися у боях на Бахмутському напрямку, йдеться на сайті глави держави. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів.
На фейсбук-сторінці 92-ї ОМБр опублікували фото військових, які отримали нагороди.
Командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр Юрія Федоренка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Фото: 92-га ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 23:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський, який 14 серпня перебував у Донецькій області та відвідував штаби бойових бригад, вручив державні нагороди військовим харківської 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.".