В Киевском районе Харькова ликвидировали 285 аварий на сетях холодной воды

С начала года бригады Киевского района КП «Харьковводоканал» ликвидировали 285 аварий на трубопроводах холодной воды, отремонтировали 190 смотровых колодцев и привели в порядок 54 водоразборные колонки.

Как сообщил начальник районной службы Виталий Чупандин, накануне на ул. Старошишковской рабочие оперативно устранили аварию на магистрали диаметром 300 мм. «Чтобы харьковчане не испытывали дискомфорта, работы провели без отключения водоснабжения», — отметил Виталий Чупандин.

Также накануне бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали девять аварий на водоводах. Сегодня ремонтники приступили к устранению 13-ти повреждений.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.