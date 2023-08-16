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У Київському районі Харкова ліквідували 285 аварій на мережах холодної води

Суспільство 17:57   16.08.2023
Оксана Якушко
У Київському районі Харкова ліквідували 285 аварій на мережах холодної води
З початку року бригади Київського району КП «Харківводоканал» ліквідували 285 аварій на трубопроводах холодної води, відремонтували 190 оглядових колодязів і облаштували 54 водорозбірні колонки.
Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, напередодні на вул. Старошишківській робітники оперативно усунули аварію на магістралі діаметром 300 мм.

«Щоб харків’яни не відчували дискомфорту, роботи провели без відключення водопостачання», – зазначив Віталій Чупандін.

Також напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували дев’ять аварій на водоводах. Сьогодні ремонтники почали усунення 13-ти пошкоджень.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 17:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року бригади Київського району КП «Харківводоканал» ліквідували 285 аварій на трубопроводах холодної води, відремонтували 190 оглядових колодязів і облаштували 54 водорозбірні колонки.".