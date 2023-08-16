У Київському районі Харкова ліквідували 285 аварій на мережах холодної води

Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, напередодні на вул. Старошишківській робітники оперативно усунули аварію на магістралі діаметром 300 мм.

«Щоб харків’яни не відчували дискомфорту, роботи провели без відключення водопостачання», – зазначив Віталій Чупандін.

Також напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували дев’ять аварій на водоводах. Сьогодні ремонтники почали усунення 13-ти пошкоджень.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.