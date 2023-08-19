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В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post

Мир 08:00   19.08.2023
Оксана Горун
В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post Фото: Генштаб ВСУ

У Украины есть несколько способов перерезать сухопутный коридор в Крым. А давать оценки контрнаступлению рано, так как текущие операции создают условия для последующих — более масштабных. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

Так специалисты Института изучения войны отреагировали на статью с пессимистическими прогнозами неизвестных анонимных источников, вышедшую в  17 августа в газете «Washington Post».

«17 августа газета «Washington Post» сообщила, что разведывательное сообщество США оценило, что украинское контрнаступление не достигнет Мелитополя в западной части Запорожской области и не достигнет своей основной цели — перерезать российский сухопутный коридор в Крым. Согласно неподтвержденной разведывательной оценке, эффективные оборонительные операции России и плотные минные поля сдерживали продвижение Украины и будут продолжать это делать. Сообщается, что анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы будут продвигаться в пределах нескольких миль от Мелитополя, но не дальше», — описали суть печальных прогнозов в ISW.

При этом в WP все-таки предположили, что в результате продвижения ВСУ логистические пути россиян на юге окажутся в зоне поражения украинских артиллерийских систем.

Однако сами аналитики Института изучения войны придерживаются иного мнения относительно перспектив контрнаступления на юге.

«Из опубликованных отчетов неясно, почему аналитики разведки США, как сообщается, пришли к выводу, что захват Мелитополя — единственный способ, с помощью которого Украина может разрезать российский сухопутный коридор. На самом деле, ISW оценил, что у Украины есть много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых захват Мелитополя является лишь одним из них. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, высказал расхождение во мнении с предполагаемой разведывательной оценкой 15 августа, заявив, что перспективы контрнаступления Украины для достижения значительных «стратегических успехов» останутся неясными в течение как минимум месяца или дольше», — отметили в ISW.

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Эксперты подчеркнули: давать оценку общему успеху контрнаступления ВСУ — преждевременно.

«ISW последовательно оценивает, что украинское контрнаступление будет затяжной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжаться в фазах с разным темпом. Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более крупных значимых операций. ISW продолжает считать, что украинские контрнаступательные операции значительно унижают обороняющиеся российские силы и что общая деградация российской оборонительной линии создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение», — акцентировали аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У Украины есть несколько способов перерезать сухопутный коридор в Крым. А давать оценки контрнаступлению рано, так как текущие операции создают условия для последующих — более масштабных. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальной сводке".