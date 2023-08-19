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У ISW спростували песимістичні оцінки контрнаступу на півдні Washington Post

Події 08:00   19.08.2023
Оксана Горун
У ISW спростували песимістичні оцінки контрнаступу на півдні Washington Post Фото: Генштаб ЗСУ

Україна має кілька способів перерізати сухопутний коридор до Криму. А давати оцінки контрнаступу зарано, адже поточні операції створюють умови для наступних – більш масштабних. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні.

Так фахівці Інституту вивчення війни відреагували на статтю з песимістичними прогнозами невідомих анонімних джерел, що вийшла 17 серпня в газеті “Washington Post”.

“17 серпня газета “Washington Post” повідомила, що розвідувальна спільнота США оцінила, що український контрнаступ не досягне Мелітополя в західній частині Запорізької області та не досягне своєї основної мети — перерізати російський сухопутний коридор до Криму. Мінні поля стримували просування України та продовжуватимуть це робити. Повідомляється, що анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просуватимуться за кілька миль від Мелітополя, але не далі”, – описали суть сумних прогнозів в ISW.

При цьому в WP таки припустили, що внаслідок просування ЗСУ логістичні шляхи росіян на півдні опиняться у зоні ураження українських артилерійських систем.

Проте самі аналітики Інституту вивчення війни дотримуються іншої думки щодо перспектив контрнаступу на півдні.

“З опублікованих звітів неясно, чому аналітики розвідки США, як повідомляється, дійшли висновку, що захоплення Мелітополя — єдиний спосіб, за допомогою якого Україна може розрізати російський сухопутний коридор. Насправді ISW оцінив, що Україна має багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких захоплення Мелітополя є лише одним з них. Держсекретар США Ентоні Блінкен, зокрема, висловив розбіжність у думці з вірогідною розвідувальною оцінкою 15 серпня, заявивши, що перспективи контрнаступу України для досягнення значних “стратегічних успіхів” залишаться неясними протягом як мінімум місяця або довше”, – зазначили в ISW.

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Експерти наголосили: давати оцінку загальному успіху контрнаступу ЗСУ – передчасно.

“ISW послідовно оцінює, що український контрнаступ буде затяжною, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуться у фазах з різним темпом. Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших. ISW продовжує вважати, що українські контрнаступальні операції значно знижують потенціал російських сил, що обороняються, й що загальна деградація російської оборонної лінії створює можливості для будь-якого українського прориву, який може мати потенційно важливе оперативне значення”, – акцентували аналітики.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 08:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна має кілька способів перерізати сухопутний коридор до Криму. А давати оцінки контрнаступу зарано, адже поточні операції створюють умови для наступних – більш масштабних. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні".