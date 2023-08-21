Дети остались дома одни: чрезвычайники в Харькове предотвратили трагедию
Чрезвычайники 21 августа в Харькове спасли двух девочек. Они остались дома одни, и в квартире произошло короткое замыкание.
На номер «101» позвонил напуганный ребенок, который сообщил о задымлении в квартире и просил о помощи. В доме без присмотра взрослых остались 6-летняя девочка и ее младшая сестра, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Своего адреса девочка не знала, поэтому спасатели привлекли дежурную часть облуправления Нацполиции — так удалось выяснить место вызова и установить связь с родителями.
«Все это время диспетчер ГСЧС общался с малышкой, всячески успокаивая и пытаясь выяснить больше информации. Когда оперативное подразделение ГСЧС добралось до места происшествия, его бойцы увидели в окне 3-го этажа жилой 5-тиэтажки тех самых маленьких девочек… Один из спасателей добрался до квартиры через окно и успел предотвратить пожар, который мог произойти из-за короткого замыкания электроудлинителя. Вскоре появилась мама, с которой была проведена беседа», — рассказали в облуправлении ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники 21 августа в Харькове спасли двух девочек. Они остались дома одни, и в квартире произошло короткое замыкание.".