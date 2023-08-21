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Діти залишилися вдома самі: надзвичайники в Харкові запобігли трагедії

Події 18:26   21.08.2023
Олена Нагорна
Діти залишилися вдома самі: надзвичайники в Харкові запобігли трагедії

Надзвичайники 21 серпня у Харкові врятували двох дівчаток. Вони залишилися вдома самі, і у квартирі сталося коротке замикання.

На номер “101” зателефонувала налякана дитина, яка повідомила про задимлення у квартирі та просила про допомогу. У помешканні без нагляду дорослих залишилися 6-річна дівчинка та її молодша сестра, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Своєї адреси дівчинка не знала, тож рятувальники залучили чергову частину облуправління Нацполіції – так вдалося з’ясувати місце виклику та встановити зв’язок із батьками.

“Весь цей час диспетчер ДСНС спілкувався з малою, всіляко заспокоюючи та намагаючись з’ясувати більше інформації. Коли оперативний підрозділ ДСНС дістався місця пригоди, його бійці побачили у вікні 3-го поверху житлової 5-типоверхівки тих самих маленьких дівчат… Один з рятувальників дістався квартири через вікно та встиг запобігти пожежі, яка могла б статися через коротке замикання електроподовжувача. Невдовзі з’явилась мама, з якою була проведена бесіда”, — розповіли в облуправлінні ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 18:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники 21 серпня у Харкові врятували двох дівчаток. Вони залишилися вдома самі, і у квартирі сталося коротке замикання.".