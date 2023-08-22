На Салтовке прохожему брызнули в лицо из баллончика и отобрали часы

Днем 22 августа в Салтовском районе Харькова неизвестный напал на прохожего, и, применив слезоточивый газ в его лицо, отобрал наручные часы.

Мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на улице Бучмы, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе общения с правоохранителями он признался, что завладел чужим имуществом. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.