На Салтовке прохожему брызнули в лицо из баллончика и отобрали часы
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 22 августа в Салтовском районе Харькова неизвестный напал на прохожего, и, применив слезоточивый газ в его лицо, отобрал наручные часы.
Мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на улице Бучмы, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В ходе общения с правоохранителями он признался, что завладел чужим имуществом. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 22 августа в Салтовском районе Харькова неизвестный напал на прохожего, и, применив слезоточивый газ в его лицо, отобрал наручные часы.".