На Салтівці перехожому бризнули в обличчя з балончика і відібрали годинник

Вдень 22 серпня в Салтівському районі Харкова невідомий напав на перехожого і, застосувавши сльозогінний газ у його обличчя, відібрав наручний годинник.

Чоловіка, який підпадав під орієнтування, затримали на вулиці Бучми, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У ході спілкування з правоохоронцями він зізнався, що заволодів чужим майном. Обставини події встановлюватиме слідчо-оперативна група.