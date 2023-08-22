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На Салтівці перехожому бризнули в обличчя з балончика і відібрали годинник

Події 21:24   22.08.2023
Олена Нагорна
На Салтівці перехожому бризнули в обличчя з балончика і відібрали годинник

Вдень 22 серпня в Салтівському районі Харкова невідомий напав на перехожого і, застосувавши сльозогінний газ у його обличчя, відібрав наручний годинник.

Чоловіка, який підпадав під орієнтування, затримали на вулиці Бучми, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У ході спілкування з правоохоронцями він зізнався, що заволодів чужим майном. Обставини події встановлюватиме слідчо-оперативна група.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 21:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 22 серпня в Салтівському районі Харкова невідомий напав на перехожого і, застосувавши сльозогінний газ у його обличчя, відібрав наручний годинник.".