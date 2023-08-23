На Харьковщине планируют отремонтировать 11 объектов для переселенцев

Регион рассчитывает получить помощь от ООН для проведения ремонтов в местах проживания переселенцев. Также будут ремонтировать и частные дома.

Об этом сообщили в ХОВА по итогам встречи начальника областной военной администрации Олега Синегубова с представителями УВКБ ООН. Руководство ХОВА и представители ООН подписали меморандум о сотрудничестве.

«Среди приоритетов сотрудничества – улучшение условий в местах жительства ВПЛ. Сейчас запланировано осуществить ремонты и обеспечить дополнительным оборудованием 11 таких объектов», – сказал Олег Синегубов.

Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что с сентября начнут проводить легкие и средние ремонты 750 частных жилых домов.

«Мы недавно общались с людьми, проживающими в местах компактного проживания, которым действительно уже некуда возвращаться. Поэтому мы должны создать для них достойные и комфортные условия», – прокомментировала представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.