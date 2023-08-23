На Харківщині планують відремонтувати 11 об’єктів для переселенців

Регіон розраховує отримати допомогу від ООН щодо ремонтів у місцях проживання переселенців. Також ремонтуватимуть і приватні будинки.

Про це повідомили в ХОВА за підсумками зустрічі начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова із представниками УВКБ ООН. Керівництво ХОВА та представники ООН підписали меморандум про співпрацю.

” Серед пріоритетів співробітництва – покращення умов в місцях проживання ВПО. Наразі заплановано здійснити ремонти та забезпечити додатковим обладнанням 11 таких об’єктів”, – сказав Олег Синєгубов.

Представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що з вересня почнуть проводити легкі та середні ремонти 750 приватних житлових будинків.

“Ми нещодавно спілкувалися з людьми, які мешкають у місцях компактного проживання, яким насправді уже нікуди повертатися. Тому ми маємо створити для них гідні та комфортні умови”, – прокоментувала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.