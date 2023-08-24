«Ребенок от Бога»: погибшему летчику установили мемориальную доску в Харькове

В Харьковском лицее №142 открыли мемориальную доску в честь летчика-истребителя Тараса Редькина.

Харьковчанин Тарас Редькин погиб 25 сентября 2022 года в воздушном бою с оккупантами вблизи села Владимировка Николаевской области. Летчик не дожил неделю до своего 26 дня рождения.

Аркадий Кошевой, классный руководитель погибшего летчика

Тарас, как говорится, ребенок от Бога. Целеустремленный, сдержанный всегда, умный, выдержанный в любых ситуациях. Всегда готов был помочь каждому в классе. Это тяжело, когда детей хоронишь. Когда молодая жизнь уходит, то для каждого человека это довольно неприятно.

Никита Маландей, друг погибшего летчика

Знаю его с детства. Мы с ним в садике учились. Очень хороший. На него можно положиться в любых моментах, в любых ситуациях. Очень много раз спасал как он, так и отец.

Любовь к небу появилась у Тараса Редькина от отца, который работал на Харьковском авиационном заводе и брал сына с собой на работу.

Виктор Редькин, отец погибшего летчика

Наша семья уже давно связана с небом. И здесь присутствуют люди, принявшие участие в подготовке его мечты. Он постоянно уезжал со мной, с моими ребятами в общество летчиков. Был на авиазаводе, на разных выставках в аэроклубе. Надеемся, что Золотая Звезда и звание Героя будут. Его собратья и сослуживцы оценили его службу, его подвиги, его работу.

В 2019 году Тарас Редькин закончил ХНУВС имени Ивана Кожедуба.

Роман Титаренко, начальник курса в ХНУВС имени Ивана Кожедуба

Помню, как положительного человека, положительного военнослужащего, курсанта. Учился преимущественно на «хорошо» и «отлично». Летчики, если они идут на боевую задачу, у них вероятность вернуться, пожалуй, очень низкая, чем во всех других видах войск. Из группы Тараса «Летной эксплуатации боевых суден» вместе с ним погибли шесть выпускников 2019 года.

Собратья погибшего летчика подали петицию к Президенту о присвоении Тарасу Редькину звания Героя Украины.