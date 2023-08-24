«Дитина від Бога»: загиблому льотчику встановили меморіальну дошку в Харкові

У Харківському ліцеї №142 відкрили меморіальну дошку на честь льотчика-винищувача Тараса Редькіна.

Харків’янин Тарас Редькін загинув 25 вересня 2022 року в повітряному бою з окупантами поблизу села Володимирівка в Миколаївській області. Льотчик не дожив тиждень до свого 26-го дня народження.

Аркадій Кошовий, класний керівник загиблого льотчика

Тарас, як кажуть, дитина від Бога. Цілеспрямований, стриманий завжди, розумний, витриманий в будь-яких ситуаціях. Завжди готовий був допомогти кожному в класі. Це важко, коли дітей ховаєш. Коли молоде життя уходить, то для кожної людини – це досить неприємно.

Нікіта Маландей, друг загиблого льотчика

Знаю його з дитинства. Ми з ним у садку навчалися. Дуже хороший. На нього можна було покластися у будь-яких моментах, у будь-яких ситуаціях. Дуже багато разів рятував як він, так і його батько.

Любов до неба з’явилася у Тараса Редькіна з’явилася від батька, який працював на Харківському авіаційному заводі та брав сина з собою на роботу.

Віктор Редькін, батько загиблого льотчика

Наша сім’я вже давно пов’язана з небом. І тут присутні люди, які взяли участь у підготовці його мрії. Він постійно виїжджав зі мною, з моїми хлопцями до товариства льотчиків. Був на авіазаводі, на різних виставках в аероклубі. Сподіваємося, що Золота Зірка та звання Героя буде. Його побратими та товариші по службі оцінили його службу, його подвиги, його роботу.

У 2019 Тарас Редькін закінчив ХНУПС імені Іваана Кожедуба.

Роман Титаренко, начальник курсу в ХНУПС імені Івана Кожедуба

Пам’ятаю, як позитивну людину, позитивного військовослужбовця, курсанта. Вчився переважно на «добре» та «відмінно». Льотчики, якщо вони йдуть на бойове завдання, у них імовірність повернутися, мабуть, дуже низька, ніж в усіх інших видах військ. З групи Тараса «Льотної експлуатації бойових суден», разом з ним, загинули шість випускників 2019 року.

Побратими загиблого льотчика подали петицію до Президента про присвоєння Тарасу Редькіну звання Героя України.