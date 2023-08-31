Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении

Общество 21:53   31.08.2023
Елена Нагорная
Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении

На Купянском направлении нацгвардейцы уничтожили российские «Бук» и «Солнцепек», сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает Military Media Center.

«Вчера вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК «Бук» противника», — рассказал Уршалович.

По его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона поразило ТОС-1А «Солнцепёк».

Читайте также: Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия
В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия
31.08.2023, 16:24
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
31.08.2023, 18:11
36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия
36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия
31.08.2023, 17:43
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
31.08.2023, 13:23
Где взять деньги на проекты: харьковские волонтеры «сели за парты» (сюжет)
Где взять деньги на проекты: харьковские волонтеры «сели за парты» (сюжет)
25.08.2023, 12:30
Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении
Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении
31.08.2023, 21:53

Новости по теме:

14:20
Попробуем сделать большое событие: на марше Харьковпрайда ожидают 100 человек
08:33
Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои
07:32
Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине
19:51
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
17:46
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 21:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении нацгвардейцы уничтожили российские «Бук» и «Солнцепек».".