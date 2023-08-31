Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении
На Купянском направлении нацгвардейцы уничтожили российские «Бук» и «Солнцепек», сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает Military Media Center.
«Вчера вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК «Бук» противника», — рассказал Уршалович.
По его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона поразило ТОС-1А «Солнцепёк».
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении нацгвардейцы уничтожили российские «Бук» и «Солнцепек».".