Вражеские «Бук» и «Солнцепек» уничтожили нацгвардейцы на Купянском направлении

На Купянском направлении нацгвардейцы уничтожили российские «Бук» и «Солнцепек», сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает Military Media Center.

«Вчера вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК «Бук» противника», — рассказал Уршалович.

По его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона поразило ТОС-1А «Солнцепёк».