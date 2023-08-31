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Ворожі “бук” і “сонцепьок” знищили нацгвардійці на Куп’янському напрямку

Суспільство 21:53   31.08.2023
Олена Нагорна
Ворожі “бук” і “сонцепьок” знищили нацгвардійці на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку нацгвардійці знищили російські ЗРК “Бук” і ТОС-1А “Сонцепьок”, повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії України полковник Микола Уршалович, передає Military Media Center.

“Вчора ввечері у ході виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку зведена тактична група спеціального призначення виявила й уразила баражуючим боєприпасом ЗРК «Бук» противника”, – розповів Уршалович.

За його словами, інший підрозділ спецпризначення на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій виявив і за допомогою FPV-дрону вразив ТОС-1А “Сонцепьок”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 21:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку нацгвардійці знищили російські ЗРК “Бук” і ТОС-1А “Сонцепьок”, повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії України полковник Микола Уршалович, передає Military Media Center.".