Ворожі “бук” і “сонцепьок” знищили нацгвардійці на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку нацгвардійці знищили російські ЗРК “Бук” і ТОС-1А “Сонцепьок”, повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії України полковник Микола Уршалович, передає Military Media Center.

“Вчора ввечері у ході виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку зведена тактична група спеціального призначення виявила й уразила баражуючим боєприпасом ЗРК «Бук» противника”, – розповів Уршалович.

За його словами, інший підрозділ спецпризначення на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій виявив і за допомогою FPV-дрону вразив ТОС-1А “Сонцепьок”.