Дрон харьковской 92 ОМБр за ночь уничтожил техники россиян на $5 млн (видео)
Воины подразделения CODE 9.2 харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в районе города Бахмут Донецкой области за ночь ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
Об этом вечером 31 августа сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика», — пишет Федоров.
Видео: Михаил Федоров
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 11:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины подразделения CODE 9.2 харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в районе города Бахмут Донецкой области за ночь ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.".