Дрон харьковской 92 ОМБр за ночь уничтожил техники россиян на $5 млн (видео)

Воины подразделения CODE 9.2 харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в районе города Бахмут Донецкой области за ночь ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

Об этом вечером 31 августа сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика», — пишет Федоров.

Видео: Михаил Федоров