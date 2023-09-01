Дрон харківської 92-ї ОМБр за ніч знищив техніки росіян на $5 млн (відео)

Воїни підрозділу CODE 9.2 харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка в районі міста Бахмут Донецької області за ніч ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 та танковий мостоукладальник МТУ-90.

Про це увечері 31 серпня повідомив у телеграмі віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Завдяки майстерності солдатів і коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника”, – пише Федоров.

Відео: Михайло Федоров