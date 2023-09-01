Линия 103 временно не работает на Харьковщине
Пока не работает линия 103, Областной центр экстренной медицинской помощи принимает вызовы через мобильных операторов.
Об этом сообщили в ХОВА.
Вызвать врача можно по этим номерам:
▪️+38 050-040-09-34
▪️+38 050-040-05-21
▪️+38 095-040-04-47
▪️+38 067-540-13-52
▪️+38 067-543-13-10
▪️+38 093-288-23-58
▪️+38 050-040-03-76
▪️+38 063-950-93-33
🔸Для людей с недостатками слуха и речи: +38 098-044-81-03
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 21:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока не работает линия 103, Областной центр экстренной медицинской помощи принимает вызовы через мобильных операторов.".