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Лінія 103 тимчасово не працює на Харківщині

Суспільство 21:59   01.09.2023
Оксана Якушко
Лінія 103 тимчасово не працює на Харківщині

лі

Про це повідомили у ХОВА.

Викликати лікаря наразі можна за цими номерами:

▪️+38 050-040-09-34

 

▪️+38 050-040-05-21

 

▪️+38 095-040-04-47

 

▪️+38 067-540-13-52

 

▪️+38 067-543-13-10

 

▪️+38 093-288-23-58

 

▪️+38 050-040-03-76

 

▪️+38 063-950-93-33

 

🔸Для людей з вадами слуху та мови: +38 098-044-81-03

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 21:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доки не працює лінія 103, Обласний центр екстреної медичної допомоги приймає виклики через мобільні оператори.".