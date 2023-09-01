Лінія 103 тимчасово не працює на Харківщині
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Про це повідомили у ХОВА.
Викликати лікаря наразі можна за цими номерами:
▪️+38 050-040-09-34
▪️+38 050-040-05-21
▪️+38 095-040-04-47
▪️+38 067-540-13-52
▪️+38 067-543-13-10
▪️+38 093-288-23-58
▪️+38 050-040-03-76
▪️+38 063-950-93-33
🔸Для людей з вадами слуху та мови: +38 098-044-81-03
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Ви читали новину: «Лінія 103 тимчасово не працює на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 21:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доки не працює лінія 103, Обласний центр екстреної медичної допомоги приймає виклики через мобільні оператори.".