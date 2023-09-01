Лінія 103 тимчасово не працює на Харківщині

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Про це повідомили у ХОВА.

Викликати лікаря наразі можна за цими номерами:

▪️+38 050-040-09-34

▪️+38 050-040-05-21

▪️+38 095-040-04-47

▪️+38 067-540-13-52

▪️+38 067-543-13-10

▪️+38 093-288-23-58

▪️+38 050-040-03-76

▪️+38 063-950-93-33

🔸Для людей з вадами слуху та мови: +38 098-044-81-03