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В Украине запустят приложение для школьников и учителей «Мрія» — Зеленский

Общество 18:48   01.09.2023
Оксана Якушко
В Украине запустят приложение для школьников и учителей «Мрія» — Зеленский Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое образовательное приложение «Мрія» для родителей, детей и учителей, передает мэрия Харькова.

 

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября поздравил с началом нового учебного года учащихся и учителей учебных заведений всех регионов Украины и школ зарубежья, где учатся украинские дети.

 

Во время онлайн-общения Президент анонсировал создание еще одной, кроме «Дії», цифровой сети «Мрія» — отдельного государственного приложения для родителей, детей и учителей, который обеспечит равный и удобный доступ к знаниям и инновациям.

 

Это особое образовательное пространство, содержащее уникальный алгоритм развития ребенка, библиотеку контента, портфолио достижений ребенка, планирование занятости в течение дня, ID, удостоверяющее личность ребенка, опции безопасности, инструменты для облегчения труда педагогов и т. д.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое образовательное приложение «Мрія» для родителей, детей и учителей, передает мэрия Харькова.   Президент Украины…".