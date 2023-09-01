В Украине запустят приложение для школьников и учителей «Мрія» — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое образовательное приложение «Мрія» для родителей, детей и учителей, передает мэрия Харькова.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября поздравил с началом нового учебного года учащихся и учителей учебных заведений всех регионов Украины и школ зарубежья, где учатся украинские дети.
Во время онлайн-общения Президент анонсировал создание еще одной, кроме «Дії», цифровой сети «Мрія» — отдельного государственного приложения для родителей, детей и учителей, который обеспечит равный и удобный доступ к знаниям и инновациям.
Это особое образовательное пространство, содержащее уникальный алгоритм развития ребенка, библиотеку контента, портфолио достижений ребенка, планирование занятости в течение дня, ID, удостоверяющее личность ребенка, опции безопасности, инструменты для облегчения труда педагогов и т. д.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое образовательное приложение «Мрія» для родителей, детей и учителей, передает мэрия Харькова. Президент Украины…".