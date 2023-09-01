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В Україні запустять застосунок для школярів і вчителів «Мрія» – Зеленський

Суспільство 18:48   01.09.2023
Оксана Якушко
В Україні запустять застосунок для школярів і вчителів «Мрія» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий освітній застосунок «Мрія» для батьків, дітей і вчителів, повідомляє мерія Харкова.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, привітав з початком нового навчального року учнів та вчителів закладів освіти всіх регіонів України та шкіл закордоння, де навчаються українські діти.

Під час онлайн-спілкування Президент анонсував створення ще однієї, крім «Дії», цифрової мережі «‎Мрія» – окремого державного застосунку для батьків, дітей та вчителів, який забезпечить рівний і зручний доступ до знань та інновацій.

Це особливий освітній простір, який містить унікальний алгоритм розвитку дитини, бібліотеку контенту, портфоліо досягнень дитини, планування зайнятості упродовж дня, ID, яке посвідчує особу дитини, опції безпеки, інструменти для полегшення роботи педагогів тощо.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський анонсував новий освітній застосунок «Мрія» для батьків, дітей і вчителів, повідомляє мерія Харкова.".