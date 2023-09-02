Авиационный удар нанесли россияне возле Чугуновки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Авиационный удар нанесли россияне на Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне били из минометов и артиллерии по населенным пунктам, среди которых Казачья Лопань, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровка, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.