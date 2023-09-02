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Авиационный удар нанесли россияне возле Чугуновки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:43   02.09.2023
Оксана Якушко
Авиационный удар нанесли россияне возле Чугуновки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Авиационный удар нанесли россияне на Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне били из минометов и артиллерии по населенным пунктам, среди которых Казачья Лопань, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровка, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.

Читайте также: Из минометов и РСЗО били россияне по городам и селам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 18:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиационный удар нанесли россияне на Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".