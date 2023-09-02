Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаційного удару завдали росіяни на Слобожанському напрямі, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів і артилерії по населених пунктах, серед яких Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка та Берестове Харківської області.
Читайте також: Із мінометів і РСЗВ гатили росіяни по містах і селах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 18:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаційного удару завдали росіяни на Слобожанському напрямі, повідомив Генштаб ЗСУ. ".