Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Авіаційного удару завдали росіяни на Слобожанському напрямі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів і артилерії по населених пунктах, серед яких Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка та Берестове Харківської області.