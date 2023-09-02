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Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 18:43   02.09.2023
Оксана Якушко
Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Авіаційного удару завдали росіяни на Слобожанському напрямі, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів і артилерії по населених пунктах, серед яких Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка та Берестове Харківської області.

Читайте також: Із мінометів і РСЗВ гатили росіяни по містах і селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 18:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаційного удару завдали росіяни на Слобожанському напрямі, повідомив Генштаб ЗСУ. ".