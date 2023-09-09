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Более тысячи домов разрушила и повредила РФ в громаде на севере Харьковщины

Общество 13:48   09.09.2023
Елена Нагорная
Более тысячи домов разрушила и повредила РФ в громаде на севере Харьковщины

В результате российской агрессии на территории Богодуховского района Харьковской области зафиксированы 1276 поврежденных или разрушенных объектов. Почти все они — в Золочевской громаде (1232 объекта). Также есть разрушения в Богодуховской громаде (44 объекта).

Россияне повредили или разрушили на Богодуховщине 1054 частных жилых дома, а также 220 квартир в 67 многоэтажках, рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

«В рамках реализации программы «єВідновлення» от жителей района поступило почти 200 заявок на получение денежной помощи. Комиссиями на сегодня принято 77 решений о предоставлении компенсаций и передано на выплату. Количество принятых решений об отказе в предоставлении компенсаций — 13. Общая сумма назначенных выплат — более 6 миллионов гривен. 58 заявителей уже получили денежную помощь на ремонт жилья на общую сумму почти 5 миллионов гривен», — сообщил чиновник и добавил, что 23 заявки по уничтоженному имуществу в процессе обработки.

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Также в районе повреждены или разрушены 20 объектов образования и спорта, 10 учреждений культуры и туризма, 15 объектов здравоохранения, 12 административных зданий, два объекта энергетики по одному — водоснабжения и торговли.

«Информация не является окончательной, потому что есть ежедневные обстрелы. Постоянно проводятся дополнительные обследования, и количество объектов растет», — добавил Коротовских.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 13:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российской агрессии на территории Богодуховского района Харьковской области зафиксированы 1276 поврежденных или разрушенных объектов. Почти все они — в Золочевской громаде (1232 объекта). Также есть разрушения в Богодуховской громаде (44 объекта).".