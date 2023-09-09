Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини

Внаслідок російської агресії на території Богодухівського району Харківської області зафіксовано 1276 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів. Майже всі вони – у Золочівській громаді (1232 об’єкти). Також є руйнування у Богодухівській громаді (44 об’єкти).

Росіяни пошкодили чи зруйнували на Богодухівщині 1054 приватні житлові будинки, а також 220 квартир у 67 багатоповерхівках, розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

“У межах реалізації програми «єВідновлення» від мешканців району надійшло майже 200 заявок на отримання грошової допомоги. Комісіями на сьогодні прийнято 77 рішень про надання компенсацій та передано на виплату. Кількість прийнятих рішень про відмову у наданні компенсацій – 13. Загальна сума призначених виплат – понад 6 мільйонів гривень. 58 заявників вже отримали грошову допомогу на ремонт житла на загальну суму майже 5 мільйони гривень”, — повідомив чиновник і додав, що 23 заявки на знищене майно у процесі обробки.

Також у районі пошкоджено або зруйновано 20 об’єктів освіти та спорту, 10 закладів культури та туризму, 15 об’єктів охорони здоров’я, 12 адміністративних будівель, два об’єкти енергетики та по одному – водопостачання й торгівлі.

“Інформація не є остаточною, тому що є щоденні обстріли. Постійно проводяться додаткові обстеження, і кількість об’єктів зростає”, – додав Коротовських.