Live
  • Сб 09.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини

Суспільство 13:48   09.09.2023
Олена Нагорна
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини

Внаслідок російської агресії на території Богодухівського району Харківської області зафіксовано 1276 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів. Майже всі вони – у Золочівській громаді (1232 об’єкти). Також є руйнування у Богодухівській громаді (44 об’єкти).

Росіяни пошкодили чи зруйнували на Богодухівщині 1054 приватні житлові будинки, а також 220 квартир у 67 багатоповерхівках, розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

“У межах реалізації програми «єВідновлення» від мешканців району надійшло майже 200 заявок на отримання грошової допомоги. Комісіями на сьогодні прийнято 77 рішень про надання компенсацій та передано на виплату. Кількість прийнятих рішень про відмову у наданні компенсацій – 13. Загальна сума призначених виплат – понад 6 мільйонів гривень. 58 заявників вже отримали грошову допомогу на ремонт житла на загальну суму майже 5 мільйони гривень”, — повідомив чиновник і додав, що 23 заявки на знищене майно у процесі обробки.

Читайте також: Як харків’янам подати заявку на компенсацію за повністю знищене житло

Також у районі пошкоджено або зруйновано 20 об’єктів освіти та спорту, 10 закладів культури та туризму, 15 об’єктів охорони здоров’я, 12 адміністративних будівель, два об’єкти енергетики та по одному – водопостачання й торгівлі.

“Інформація не є остаточною, тому що є щоденні обстріли. Постійно проводяться додаткові обстеження, і кількість об’єктів зростає”, – додав Коротовських.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)
Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)
09.09.2023, 14:06
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
08.09.2023, 12:30
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
09.09.2023, 13:48
Якою буде погода в Харкові та області цими вихідними та наступного тижня
Якою буде погода в Харкові та області цими вихідними та наступного тижня
09.09.2023, 09:30
Десант РФ перекинуто з-під Куп’янська та Лимана на Запоріжжя – Коваленко
Десант РФ перекинуто з-під Куп’янська та Лимана на Запоріжжя – Коваленко
09.09.2023, 11:05

Новини за темою:

13:48
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
12:50
Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)
11:50
Є всі цивілізаційні блага – голова РВА про звільнену рік тому Балаклію
11:05
Десант РФ перекинуто з-під Куп’янська та Лимана на Запоріжжя – Коваленко
10:21
Чи зможуть війська РФ до зими вийти до Осколу та Борової на Харківщині – ISW

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 13:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російської агресії на території Богодухівського району Харківської області зафіксовано 1276 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів. Майже всі вони – у Золочівській громаді (1232 об’єкти). Також є руйнування у Богодухівській громаді (44 об’єкти).".