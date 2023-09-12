КВБО наводит порядок в частном секторе Салтовского района Харькова
Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывозят бытовые отходы из частного сектора Харькова.
«Эксперимент, как показала практика, получился удачным и будет продолжаться», — сообщили на предприятии.
Всего на ул. Академика Павлова, Салтовском шоссе, ул. Тюринской, ул. Шевченко, ул. Дудинской, ул. Холодногорской и пр. Героев Сталинграда установлено 79 контейнеров объемом 1,1 куб. м и 0,24 куб. м. За сутки оттуда вывозится 23 куб. м ТБО.
Накануне на маршруте на Салтовском шоссе работала бригада мусоровоза в составе водителя Николая Нефидова, грузчиков Валерия Головина и Александра Рыкова. По словам рабочих, особого труда с проездом и вывозом бытовых отходов с территории «красных» линий нет, разве что иногда некоторые жильцы продолжают выбрасывать пакеты с бытовыми отходами не в контейнеры, а рядом с ними. Например, недавно стихийная свалка образовалась в районе ул. Кузинской, 4/2.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 21:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывозят бытовые отходы из частного сектора Харькова. ".