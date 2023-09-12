КВБО наводит порядок в частном секторе Салтовского района Харькова

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывозят бытовые отходы из частного сектора Харькова.

Как сообщили в КВБО, централизованная установка контейнеров в частном секторе Салтовского района решила проблему с уборкой и позволила оптимизировать ресурсы.

«Эксперимент, как показала практика, получился удачным и будет продолжаться», — сообщили на предприятии.

Всего на ул. Академика Павлова, Салтовском шоссе, ул. Тюринской, ул. Шевченко, ул. Дудинской, ул. Холодногорской и пр. Героев Сталинграда установлено 79 контейнеров объемом 1,1 куб. м и 0,24 куб. м. За сутки оттуда вывозится 23 куб. м ТБО.

Накануне на маршруте на Салтовском шоссе работала бригада мусоровоза в составе водителя Николая Нефидова, грузчиков Валерия Головина и Александра Рыкова. По словам рабочих, особого труда с проездом и вывозом бытовых отходов с территории «красных» линий нет, разве что иногда некоторые жильцы продолжают выбрасывать пакеты с бытовыми отходами не в контейнеры, а рядом с ними. Например, недавно стихийная свалка образовалась в районе ул. Кузинской, 4/2.