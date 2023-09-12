КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова

Робітники КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивозять побутові відходи із приватного сектору Харкова.

Як повідомили в КВПВ, централізоване встановлення контейнерів у приватному секторі Салтівського району розв’язало проблему з прибиранням та дозволило оптимізувати ресурси.

«Експеримент, як показала практика, вийшов вдалим і продовжуватиметься», – повідомили на підприємстві.

Загалом на вул. Академіка Павлова, Салтівському шосе, вул. Тюрінській, вул. Шевченка, вул. Дудинської, вул. Холодногірській та пр. Героїв Сталінграда встановлено 79 контейнерів об’ємом 1,1 куб. м та 0,24 куб. м. За добу звідти вивозиться 23 куб. м ТПВ.

Напередодні на маршруті на Салтівському шосе працювала бригада сміттєвозу у складі водія Миколи Нефідова, вантажників Валерія Головіна та Олександра Рикова. За словами робітників, особливих труднощів із проїздом та вивезенням побутових відходів з території «червоних» ліній немає, хіба що іноді деякі мешканці продовжують викидати пакети з побутовими відходами не в контейнери, а поряд з ними. Наприклад, нещодавно стихійне звалище утворилося в районі вул. Кузінської, 4/2.