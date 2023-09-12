КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова
Робітники КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивозять побутові відходи із приватного сектору Харкова.
Як повідомили в КВПВ, централізоване встановлення контейнерів у приватному секторі Салтівського району розв’язало проблему з прибиранням та дозволило оптимізувати ресурси.
«Експеримент, як показала практика, вийшов вдалим і продовжуватиметься», – повідомили на підприємстві.
Загалом на вул. Академіка Павлова, Салтівському шосе, вул. Тюрінській, вул. Шевченка, вул. Дудинської, вул. Холодногірській та пр. Героїв Сталінграда встановлено 79 контейнерів об’ємом 1,1 куб. м та 0,24 куб. м. За добу звідти вивозиться 23 куб. м ТПВ.
Напередодні на маршруті на Салтівському шосе працювала бригада сміттєвозу у складі водія Миколи Нефідова, вантажників Валерія Головіна та Олександра Рикова. За словами робітників, особливих труднощів із проїздом та вивезенням побутових відходів з території «червоних» ліній немає, хіба що іноді деякі мешканці продовжують викидати пакети з побутовими відходами не в контейнери, а поряд з ними. Наприклад, нещодавно стихійне звалище утворилося в районі вул. Кузінської, 4/2.
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Ви читали новину: «КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 21:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивозять побутові відходи із приватного сектору Харкова. ".