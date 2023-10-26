КВБО открыл музей спецтехники в Харькове
Ко Дню автомобилиста КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» представило в Харькове первый экспонат в музее истории предприятия — автомобиль ГАЗ-93, который ранее использовали как мусоровоз.
«Автомобиль выпускался в 1948-1976 годах. Его нашли и отреставрировали работники нашего предприятия за свой счет. Разница между ним и современным спецтранспортом очевидна. Например, грузоподъемность ГАЗ-93 составляет 1,5 тонны, а современного аналога — около 10 тонн. В нашем музее мы хотим показать харьковчанам и особенно детям, как менялась технология сбора бытовых отходов, как это делалось раньше, и как это происходит сейчас», — рассказал главный инженер КП «КВБО» Сергей Глушач.
Напомним, что на предприятии постепенно отказываются от эксплуатации спецтранспорта, произведенного в стране-агрессоре и ее союзниками. На смену ему приходит техника западного производства.
Справка. День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП «КВБО», музей, спецтехника, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 20:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню автомобилиста КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» представило в Харькове первый экспонат в музее истории предприятия — автомобиль ГАЗ-93, который ранее использовали как мусоровоз.".