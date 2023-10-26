КВБО открыл музей спецтехники в Харькове

Ко Дню автомобилиста КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» представило в Харькове первый экспонат в музее истории предприятия — автомобиль ГАЗ-93, который ранее использовали как мусоровоз.

«Автомобиль выпускался в 1948-1976 годах. Его нашли и отреставрировали работники нашего предприятия за свой счет. Разница между ним и современным спецтранспортом очевидна. Например, грузоподъемность ГАЗ-93 составляет 1,5 тонны, а современного аналога — около 10 тонн. В нашем музее мы хотим показать харьковчанам и особенно детям, как менялась технология сбора бытовых отходов, как это делалось раньше, и как это происходит сейчас», — рассказал главный инженер КП «КВБО» Сергей Глушач.

Напомним, что на предприятии постепенно отказываются от эксплуатации спецтранспорта, произведенного в стране-агрессоре и ее союзниками. На смену ему приходит техника западного производства.

Справка. День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября.