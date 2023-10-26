КВПВ відкрив музей спецтехніки в Харкові

До Дня автомобіліста КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» представило в Харкові перший експонат у музеї історії підприємства – автомобіль ГАЗ-93, який раніше використовувася як сміттєвоз.

«Автомобіль випускався у 1948–1976 роках. Його знайшли та відреставрували працівники нашого підприємства власним коштом. Різниця між ним та сучасним спецтранспортом очевидна. Наприклад, вантажопідйомність ГАЗ-93 становить 1,5 тонни, а сучасного аналога – близько 10 тонн. У нашому музеї ми хочемо показати харків’янам та особливо дітям, як змінювалася технологія збирання побутових відходів, як це робилося раніше, і як це відбувається зараз», – розповів головний інженер КП «КВПВ» Сергій Глушач.

Нагадаємо, що на підприємстві поступово відмовляються від експлуатації спецтранспорту, виробленого в країні-агресорі та її союзниками. На зміну йому приходить техніка західного виробництва.

Довідка. День автомобіліста відзначається в останню неділю жовтня.