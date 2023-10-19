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Бригади КВПВ підтримують чистоту в Салтівському та Київському районах Харкова

Суспільство 17:57   19.10.2023
Оксана Якушко
Бригади КВПВ підтримують чистоту в Салтівському та Київському районах Харкова

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезло близько 9 тис. куб. м сміття з проспектів Тракторобудівників та Ювілейного, вулиць Дружби Народів, Героїв Праці та Гвардійців-Широнінців Харкова. 

Як повідомили на підприємстві, незважаючи на інтенсивні обстріли Салтівського та Київського районів, вивезення побутових відходів з цих вулиць було відновлене в березні 2022 року.

Днями на цьому маршруті працювала бригада сміттєвозу у складі водія Руслана Кашена та вантажника Геннадія Резчікова. Вони переважно обслуговують Північну Салтівку та добре знають особливості своїх маршрутів.

«Житловий масив щільно забудований багатоповерхівками, у дворах яких досить вузькі дороги з великою кількістю неправильно припаркованих автомобілів городян. Це ускладнює проїзд великогабаритного спецтранспорту, особливо на поворотах доріг, наприклад, на вулицях Гвардійців-Широнінців, 65, Героїв Праці (ділянка між будинками 52-58) та на вулиці Валентинівській», – повідомили на підприємстві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 17:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезло близько 9 тис. куб. м сміття з проспектів Тракторобудівників та Ювілейного, вулиць Дружби Народів, Героїв Праці та Гвардійців-Широнінців Харкова. ".