КВПВ планує оновити автопарк у Харкові і відмовитися від автотехніки РФ

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» планує оновити автопарк та назавжди відмовитися від автотехніки країни-агресора.

Напередодні делегація КВПВ відвідала міжнародну спеціалізовану виставку «КомунТех-2023», яка пройшла в Києві за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На виставці були представлені зразки сучасного обладнання та спеціалізованого транспорту, призначеного для надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Як зазначили на підприємстві, нові зразки вигідно відрізняються від частини техніки та обладнання, яка зараз використовується в Харкові. Зокрема, нова спецтехніка оснащена GPS-трекерами, камерами заднього та бокового огляду, системою контролю ваги на вісь тощо.

«За рахунок використання нових технологій та сучасних електронних систем обладнання експлуатація спецтехніки стала значно економічнішою, оскільки зменшуються витрати паливно-мастильних матеріалів та скорочується періодичність технічного обслуговування. Це призводить до значного збільшення продуктивності та заощадження коштів. У найближчих планах підприємства – повна відмова від спецтранспорту, виробленого країною-агресором та її союзниками. Ця спецтехніка застаріла, ускладнена в ремонті та експлуатації, проблемна для постачання запасних частин, що особливо важливо для підприємства та Харкова у воєнний час», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Крім того, харківські комунальники відвідали виставкові майданчики, де були представлені контейнери для збирання побутових відходів. На підприємстві зазначили, що внаслідок інтенсивних обстрілів Харкова було пошкоджено понад 30% сміттєвих контейнерів, тому оновлення контейнерного парку є одним із пріоритетних завдань.