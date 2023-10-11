У Харкові фіксують випадки незаконного викидання великогабаритних відходів

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» продовжує боротися з порушниками Правил благоустрою Харкова.

Як повідомили в КВПВ, з початку року відділ контролю підприємства зафіксував 52 випадки незаконного викидання великогабаритних побутових відходів. Працівники відділу провели роз’яснювальні бесіди з 30 порушниками, за результатами яких були укладені договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами, а завдані підприємству внаслідок ліквідації стихійних сміттєзвалищ збитки – відшкодовані.

«З початку року було складено 22 адміністративні протоколи. І ще три протоколи про адміністративне правопорушення знаходяться на розгляді», – повідомив начальник відділу контролю Андрій Пісклов.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко нагадав підприємцям про необхідність укладання договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами та про адміністративну відповідальність за викидання відходів у не призначених для цього місцях. За його словами, всі випадки утворення стихійних сміттєзвалищ детально фіксуються.

«Матеріали з доказами надсилаються до адміністративної комісії міста, яка ухвалює рішення про накладання штрафу на правопорушника. У разі несплати штрафу для примусового стягнення матеріали направляються до виконавчої служби, і в процесі здійснення виконавчого провадження блокується банківський рахунок порушника», – повідомив Олексій Артикуленко.

Викидання побутових відходів у не відведених для цього місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1,7 тис. грн.

Також Олексій Артикуленко нагадав водіям про необхідність дотримуватися правил паркування, щоб не заважати проїзду спецтранспорту.