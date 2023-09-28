КВПВ долучилося до екологічної акції з прибирання річки Жихорець
КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” підтримало екологічну акцію з прибирання річки Жихорець та її прибережної смуги.З 26 вересня КВПВ вивозить побутові відходи, зібрані командою екоактивістів у яру Мокрий Жихор, яким протікає мала річка Жихорець. Вона розділяє два райони – Індустріальний та Немишлянський.
Як зазначили на підприємстві, роками в яр скидалися побутові відходи та будівельне сміття, що призвело до засмічення цього природного об’єкту. В рамках екологічної акції зусиллями громадських активістів було зібрано близько 500 мішків сміття.
“Ініціатива з вивезення побутових відходів з яру Мокрий Жихор була підтримана Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Підприємство виділило робітників та спецтехніку, і найближчими днями ми вивеземо відходи, які вже зібрані в мішки”, – повідомив директор КП “КВПВ” Олексій Артикуленко.
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За його словами, робота з вивезення сміття з яру буде продовжена до настання холодів, у міру накопичення мішків з відходами. Також розглядається питання про встановлення додаткових контейнерів-бункерів для збирання великогабаритних відходів поблизу яру.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” підтримало екологічну акцію з прибирання річки Жихорець та її прибережної смуги.З 26 вересня КВПВ вивозить побутові відходи, зібрані командою екоактивістів у яру Мокрий Жихор, яким протікає мала річка Жихорець. Вона розділяє два райони – Індустріальний та Немишлянський".