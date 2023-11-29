Попри негоду, бригади КВПВ підтримують чистоту в Харкові

Останніми тижнями КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» через погіршення погодних умов працює в посиленому режимі, розповіли в Харківській міськраді.

Як зазначили на підприємстві, дощі зі снігом та ожеледиця підвищують ризик виникнення ДТП, особливо на тих ділянках, де проїзд спецтранспорту ускладнений вузькими дорогами та великою кількістю припаркованих автомобілів. Незважаючи на це, працівники КВПВ продовжують вивозити побутові відходи та усувати наслідки стихії.

Зокрема, днями на маршруті на вул. Краснодарській, вул. Амосова, пр. Гагаріна та Салтівському шосе працювала бригада сміттєвозу у складі водія Сергія Рудьковського та вантажника Андрія Демидова. На цьому маршруті встановлені 120 контейнерів, а щоденне вивезення ТПВ становить 116 куб. м.

«Під час негоди вулиця Краснодарська – одна з найскладніших ділянок у місті. Там підйоми і спуски, вузькі вулиці та двори, і при цьому припаркована велика кількість автомобілів, що ускладнюють проїзд спецтранспорту та блокують під’їзд до сміттєвих контейнерів», – розповів Сергій Рудьковський.

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