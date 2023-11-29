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Несмотря на непогоду, бригады КВБО поддерживают чистоту в Харькове

Общество 15:22   29.11.2023
Виктория Яковенко
Несмотря на непогоду, бригады КВБО поддерживают чистоту в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В последние недели КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» из-за ухудшения погодных условий работает в усиленном режиме, рассказали в Харьковском горсовете.

Как отметили на предприятии, дожди со снегом и гололедица повышают риск возникновения ДТП, особенно на тех участках, где проезд спецтранспорта осложнен узкими дорогами и большим количеством припаркованных автомобилей. Несмотря на это, работники КВБО продолжают вывозить бытовые отходы и устранять последствия стихии.

В частности, на днях на маршруте по ул. Краснодарский, ул. Амосова, пр. Гагарина и Салтовскому шоссе работала бригада мусоровоза в составе водителя Сергея Рудьковского и грузчика Андрея Демидова. На этом маршруте установлено 120 контейнеров, а ежедневный вывоз ТБО составляет 116 куб. м.

«Во время ненастья улица Краснодарская – один из самых сложных участков в городе. Там подъемы и спуски, узкие улицы и дворы, и при этом припарковано большое количество автомобилей, затрудняющих проезд спецтранспорта и блокирующих подъезд к мусорным контейнерам», — рассказал Сергей Рудьковский.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последние недели КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» из-за ухудшения погодных условий работает в усиленном режиме, рассказали в Харьковском горсовете.".