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Близько 20 тис. тонн відходів від руйнувань накопичилось у Харкові – мерія

Суспільство 14:50   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Близько 20 тис. тонн відходів від руйнувань накопичилось у Харкові – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді назвали кількість відходів, які накопичились внаслідок руйнувань у місті.

За їхніми даними, ця кількість складає близько 20 тисяч тонн. Харкову, додали в мерії, за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передали спецтехніку для поводження з такими відходами.

Зазначимо, що 1 липня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв: у місті 4,5 тисячі житлових будинків, які в тому чи іншому ступені розтрощені внаслідок російської агресії. За його словами, таких руйнацій немає в жодному місті України. У 2022 році, було відновлено 200 будинків, торік відбудували менше – 57. У планах на 2024 рік було відновлення ще близько сотні будинків, заявляв мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді назвали кількість відходів, які накопичились внаслідок руйнувань у місті.".