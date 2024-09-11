Близько 20 тис. тонн відходів від руйнувань накопичилось у Харкові – мерія

У Харківській міськраді назвали кількість відходів, які накопичились внаслідок руйнувань у місті.

За їхніми даними, ця кількість складає близько 20 тисяч тонн. Харкову, додали в мерії, за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передали спецтехніку для поводження з такими відходами.

Зазначимо, що 1 липня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв: у місті 4,5 тисячі житлових будинків, які в тому чи іншому ступені розтрощені внаслідок російської агресії. За його словами, таких руйнацій немає в жодному місті України. У 2022 році, було відновлено 200 будинків, торік відбудували менше – 57. У планах на 2024 рік було відновлення ще близько сотні будинків, заявляв мер.