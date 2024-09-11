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Около 20 тыс. тонн отходов от разрушений накопилось в Харькове – мэрия

Общество 14:50   11.09.2024
Виктория Яковенко
Около 20 тыс. тонн отходов от разрушений накопилось в Харькове – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете назвали количество отходов, которые накопились в результате разрушений в городе.

По их данным, это количество составляет около 20 тысяч тонн. Харькову, добавили в мэрии, при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передали спецтехнику для обращения с такими отходами.

Отметим, что 1 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал: в городе 4,5 тысячи жилых домов, которые в той или иной степени разбиты в результате российской агрессии. По его словам, таких разрушений нет ни в одном городе Украины. В 2022 году было восстановлено 200 домов, в прошлом году отстроили меньше – 57. В планах на 2024 год было восстановление еще около сотни домов, заявлял мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете назвали количество отходов, которые накопились в результате разрушений в городе.".