Около 20 тыс. тонн отходов от разрушений накопилось в Харькове – мэрия

В Харьковском горсовете назвали количество отходов, которые накопились в результате разрушений в городе.

По их данным, это количество составляет около 20 тысяч тонн. Харькову, добавили в мэрии, при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передали спецтехнику для обращения с такими отходами.

Отметим, что 1 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал: в городе 4,5 тысячи жилых домов, которые в той или иной степени разбиты в результате российской агрессии. По его словам, таких разрушений нет ни в одном городе Украины. В 2022 году было восстановлено 200 домов, в прошлом году отстроили меньше – 57. В планах на 2024 год было восстановление еще около сотни домов, заявлял мэр.