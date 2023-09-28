КВБО присоединилось к экологической акции по уборке реки Жихорец

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» поддержало экологическую акцию по уборке реки Жихорец и ее прибрежной полосы. С 26 сентября КВБО вывозит бытовые отходы, собранные командой эко-активистов в яру Мокрый Жихарь, по которому протекает малая река Жихорец. Она разделяет два района — Индустриальный и Немышлянский.

Как отметили на предприятии, годами в яр сбрасывались бытовые отходы и строительный мусор, что привело к засорению этого природного объекта. В рамках экологической акции усилиями общественных активистов там было собрано около 500 мешков мусора.

«Инициатива по вывозу бытовых отходов из яра Мокрый Жихарь была поддержана Харьковским городским головой Игорем Тереховым. Предприятие выделило рабочих и спецтехнику, и в ближайшие дни мы вывезем отходы, которые уже собраны в мешки», — сообщил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

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По его словам, работа по вывозу мусора из яра будет продолжена до наступления холодов, по мере накопления мешков с отходами. Также рассматривается вопрос об установке дополнительных контейнеров-бункеров для сбора крупногабаритных отходов вблизи яра.