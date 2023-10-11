В Харькове фиксируют случаи незаконного выброса крупногабаритных отходов
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» продолжает бороться с нарушителями Правил благоустройства Харькова.
Как сообщили в КВБО, с начала года отдел контроля предприятия зафиксировал 52 случая незаконного выброса крупногабаритных бытовых отходов. Работники отдела провели разъяснительные беседы с 30 нарушителями, по результатам которых были заключены договоры о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами, а нанесенный предприятию вследствие ликвидации стихийных свалок ущерб — возмещен.
«С начала года было составлено 22 административных протокола, и еще три протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении», — сообщил начальник отдела контроля Андрей Писклов.
Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко напомнил предпринимателям о необходимости заключения договоров о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами и об административной ответственности за выброс отходов в не отведенных для этого местах. По его словам, все такие случаи подробно фиксируются.
«Материалы с доказательствами направляются в административную комиссию города, которая принимает решение о наложении штрафа на правонарушителя. В случае неуплаты штрафа для принудительного взыскания материалы направляются в исполнительную службу, и в процессе осуществления исполнительного производства блокируется банковский счет нарушителя», — сообщил Алексей Артикуленко.
Выброс бытовых отходов в не отведенных для этого местах карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн.
Также Алексей Артикуленко напомнил водителям о необходимости соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду спецтранспорта.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 20:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» продолжает бороться с нарушителями Правил благоустройства Харькова.".