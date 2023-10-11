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В Харькове фиксируют случаи незаконного выброса крупногабаритных отходов

Общество 20:04   11.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове фиксируют случаи незаконного выброса крупногабаритных отходов

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» продолжает бороться с нарушителями Правил благоустройства Харькова.

Как сообщили в КВБО, с начала года отдел контроля предприятия зафиксировал 52 случая незаконного выброса крупногабаритных бытовых отходов. Работники отдела провели разъяснительные беседы с 30 нарушителями, по результатам которых были заключены договоры о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами, а нанесенный предприятию вследствие ликвидации стихийных свалок ущерб — возмещен.

«С начала года было составлено 22 административных протокола, и еще три протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении», — сообщил начальник отдела контроля Андрей Писклов.

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко напомнил предпринимателям о необходимости заключения договоров о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами и об административной ответственности за выброс отходов в не отведенных для этого местах. По его словам, все такие случаи подробно фиксируются.

«Материалы с доказательствами направляются в административную комиссию города, которая принимает решение о наложении штрафа на правонарушителя. В случае неуплаты штрафа для принудительного взыскания материалы направляются в исполнительную службу, и в процессе осуществления исполнительного производства блокируется банковский счет нарушителя», — сообщил Алексей Артикуленко.

Выброс бытовых отходов в не отведенных для этого местах карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн.

Также Алексей Артикуленко напомнил водителям о необходимости соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду спецтранспорта.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» продолжает бороться с нарушителями Правил благоустройства Харькова.".