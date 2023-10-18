КВБО планирует обновить автопарк в Харькове и отказаться от автотехники РФ

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» планирует обновить автопарк и навсегда отказаться от автотехники страны-агрессора.

Накануне делегация КВБО посетила международную специализированную выставку «КоммунТех-2023», которая прошла в Киеве при поддержке Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. На выставке были представлены образцы современного оборудования и специализированного транспорта, предназначенного для предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами.

Как отметили на предприятии, новые образцы выгодно отличаются от части техники и оборудования, которая сейчас используется в Харькове. В частности, новая спецтехника оснащена GPS-трекерами, камерами заднего и бокового обзора, системой контроля веса на ось и пр.

«За счет использования новых технологий и современных электронных систем оборудования эксплуатация спецтехники стала значительно экономичнее, поскольку уменьшаются расходы горюче-смазочных материалов и сокращается периодичность технического обслуживания. Это приводит к значительному увеличению производительности и экономии средств. В ближайших планах предприятия — полный отказ от спецтранспорта, производимого страной-агрессором и ее союзниками. Эта спецтехника устарела, усложнена в ремонте и эксплуатации, проблемна для поставок запасных частей, что особенно важно для предприятия и Харькова в военное время», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Кроме того, харьковские коммунальщики посетили выставочные площадки, где были представлены контейнеры для сбора бытовых отходов. На предприятии отметили, что в результате интенсивных обстрелов Харькова было повреждено более 30% мусорных контейнеров, поэтому обновление контейнерного парка является одной из приоритетных задач.

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